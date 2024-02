Koniec grupowej rywalizacji w zimowym turnieju ZZPN. Znamy pary 1/8 finału

- Po meczach 1/8 finału odbędzie się losowanie par ćwierćfinałowych i drabinki półfinałów - informuje Łukasz Czerwiński z ZZPN.

Rozgrywki zakończą się turniejem finałowym, w którym udział wezmą cztery najlepsze zespoły. Nie ma jeszcze decyzji co do terminu. Będzie to ostatni weekend lutego lub pierwszy weekend marca. Wszystko zależy, kto awansuje do najlepszej czwórki, bo drużyny ZZPN nadrabiają też zaległości z rozgrywek o Puchar Polski.