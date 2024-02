Kondycja psychiczna młodych ludzi jest bardzo zła. "Rozmowa staje się prawdziwym luksusem"

Tempo życia, bogacenie społeczeństwa i wysokie oczekiwania wobec młodzieży spowodowały, że to nie oryginalne ubranie, lecz osobista rozmowa staje się prawdziwym luksusem, a śniadanie bez telewizora i telefonu - egzotyką większą niż daleka wycieczka - podkreśla Aleksander Matysiak, lekarz rezydent, sekretarz OIL w Szczecinie. - Niech we wszystkich domach przyjęte zostanie postanowienie na każdy dzień roku 2024: rozmawiać! To nie zawsze się uda, ale trzeba próbować.

Przedstawiciele szczecińskiej izby lekarskiej zabrali głos w sprawie wzrastającej w Polsce (i w Zachodniopomorskiem) liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Choć powołali się na statystyki Komendy Głównej Policji, z których wynika, że liczba podjętych prób samobójczych wśród nieletnich z roku na rok rośnie, to zapewniają, że dane te „nie oddają w stu procentach skali problemu”.

- Nie wszystkie próby samobójcze są rejestrowane przez systemy policyjne - twierdzi Michał Bulsa, prezes szczecińskiej OIL.