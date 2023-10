Kolejne historyczne i przekonujące zwycięstwo Futsal Szczecin

W pierwszej kolejce przełamana zła passa przeciwko LZS Dragons Bojano (4:1), w drugiej serii gier okazałe zwycięstwo 5:1 z Futbalo Białystok. Miało być dużo niewiadomych na początku sezonu, tymczasem zawodnicy ze Szczecina po sobotnich meczach zostali liderami tabeli I ligi grupy północnej.

Nie da się ukryć, że gra Futsal Szczecin wygląda lepiej, szybciej i skuteczniej. Trudno powiedzieć, czy to już zasługa nowego trenera, czy nowych zawodników, ale z pewnością żadna ekipa ze szczecinianami nie będzie miała łatwo. Pierwsza połowa zakręciła zawodnikami z Białegostoku. Dwa gole Karola Ławy otworzyły wynik meczu. Snajper wraca do formy i pewnie znowu będzie w czołówce strzelców całej ligi. Zwłaszcza, że później dołożył także trzecie trafienie. W pierwszej połowie goście niewiele mieli do powiedzenia. A gospodarze nakręcali się z każdą minutą. Ładną akcją popisał się Dmytro Rybitsky, który zakończył ją golem. W drugiej połowie goście grali odważniej, czego wynikiem bramka honorowa, ale wynik spotkania ustalili Jorge Cruz i Vitalii Pankratii.