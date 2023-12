Kolejna międzynarodowa nagroda dla szczecińskiego plakacisty

Bolivia Poster Biennial BICeBé to jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie - dostanie się do wystawy głównej było wielkim osiągnięciem, a co dopiero druga nagroda.

W tym roku zgłoszono 12500 plakatów z 90 krajów. Na wystawę główną, która właśnie ma miejsce w Santa Cruz de la Sierra oraz w La Paz, w Boliwii, dostało się 541 prac.

Piotr Depta-Kleśta mieszka i pracuje w Szczecinie. Jest projektantem graficznym, ilustratorem, wykładowcą akademickim (kierownikiem Pracowni Projektowania Plakatu i Ilustracji, Wydział Grafiki, Akademia Sztuki w Szczecinie).

Zdobył ponad 80 nagród i wyróżnień w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu projektowania graficznego, w szczególności - plakatu i ilustracji. Brał udział w ponad 250 wystawach zbiorowych, międzynarodowych i ogólnopolskich oraz w prawie 30 indywidualnych. Razem z żoną tworzy duet projektowy Poster & sons.