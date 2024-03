Kobieca reprezentacja Koalicji Obywatelskiej zachęca do głosowania na kobiety

- Na polskiej scenie politycznej kobiety nadal stanowią mniejszość, ich udział we władzach krajowych nie przekracza 30 procent. Zwiększenie liczby kobiet na listach wyborczych po 2011 roku było głównie skutkiem regulacji prawnych - mówi Jagoda Żyłkowska, radna Osiedla Stare Miasto, kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego. - W ostatnich latach kobiet na listach wyborczych jest coraz więcej, jednak samo znalezienie się na tej liście nie gwarantuje sukcesu. Ważne jest to, na których miejscach na liście się znajdą. Przeanalizowałam sytuację w obecnych wyborach w trzech największych komitetach i wychodzi, że na listach Koalicji Obywatelskiej i na listach Koalicji Samorządowej Piotra Krzystka w pięciu okręgach w wyborach do rady miasta mamy tylko po jednej kandydatce na miejscu pierwszym. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, na listach na miejscu pierwszym nie ma żadnej kobiety.