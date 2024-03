Kluczowy mecz PGE Spójni Stargard, ważne spotkanie Kinga Szczecin

Spójnia zajmuje 6 miejsce w PKL i ma mały margines błędu. Do końca rozgrywek do rozegrania jeszcze osiem spotkań, ale kluczowe będą te z sąsiadami w tabeli. A takim „punktowym sąsiadem” jest obecnie MKS. Goście mają tyle oczko mniej w dorobku niż Spójnia i jeden mecz do rozegrania więcej. Zwycięstwo stargardzian jest więc na wagę złota. Start o godz. 17.30.

King Szczecin ma trochę pewniejszą sytuację dzięki rewelacyjnym wyjazdom. Trzecie miejsce Wilków Morskich daje im rozstawienie przed fazą play-off. W niedzielę King podejmie w Netto Arenie Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (15. lokata). Start o godz. 13.