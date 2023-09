Kluczevia Stargard z Gwardią Koszalin na remis. Skorzystał trzeci zespół [ZDJĘCIA]

Zwycięzca tego spotkania miałby świetną okazję, by liderować w tabeli przez kolejne tygodnie. Nic więc dziwnego, że ranga spotkania trochę usztywniła drużyny. I choć gospodarze już w 6. minucie objęli prowadzenie (Piotr Surma), to później był to wyrównany mecz. Gospodarze chcieli zaskoczyć z kontry, a Gwardia częściej była przy piłce. W 69. minucie wyrównał najbardziej znany w składzie Michał Masłowski.

Z remisu w Stargardzie najbardziej ucieszył się Bałtyk Koszalin. Ten zespół ograł beniaminka z Chojny i pozostał jedynym zespołem z kompletów punktów.

Wyniki 8. kolejki: Iskierka Szczecin - Ina Goleniów 2:2, Biali Sądów - MKP Szczecinek 4:1, Chemik Police - Orzeł Wałcz 2:2, Bałtyk Koszalin - Odra Chojna 4:1, Kluczevia Stargard - Gwardia Koszalin 1:1, Wybrzeże Rewal - Olimp Gościno 2:1, Darłovia Darłowo - Unia Dolice 5:0, Wieża Postomino - Perła Dygowo 1:2.

1. Bałtyk 24 punkty, 2. Gwardia 22, 3. Wybrzeże 21, 4. Kluczevia 19.