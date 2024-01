Kłopoty Tomasza Staniszewskiego na trzecim etapie Rajdu Dakar

- Odcinek był niesamowicie wymagający dla sprzętu. Na RT3 urwała się poduszka silnika i cały napęd oparł się o płytę ochronną. Wywołało to niepokojące dźwięki i wibracje, a ponadto z silnika zaczął wypływać olej. Ten dzień dał nam mocno w kość – podkreśla Staniszewski.

Polacy musieli zwolnić, jechać zachowawczo, by dojechać do mety odcinka.

- Początek trzeciego etapu układał się bardzo dobrze, lecz po drugiem odcinku RT w samochodzie Tomka i Staszka wyrwała się poduszka silnika. Spowodowało to wyciek oleju z bagnetu oraz niepokojące wibracje i smród oleju w kabinie samochodu – informuje biuro prasowe zespołu.

- Po etapie na zawodników czekał tylko dwugodzinny serwis, gdyż był to pierwszy z dwóch dni odcinka maratońskiego. Sprawne działanie mechaników pozwoliło Tomkowi i Staszkowi opuścić strefę serwisową sprawnym samochodem, mieszcząc w regulaminowym czasie. Niestety, do kolejnego etapu nie wystartują Łukasz i Michał, ze względu na przekroczony czas wyjazdu z serwisu. Załoga wróci do rywalizacji od 6. etapu i będą dalej realizować plan ukończenia rajdu – głosi komunikat.

Bracia Zoll w klasyfikacji „klasyków” zajmują obecnie 47. lokatę.

- Mimo wszystko mamy też duże powody do zadowolenia. Pobiliśmy ważny dla nas rekord. Otóż kiedy w 1981 roku Porsche 924 jedyny raz wzięło udział w Rajdzie Dakar, zespół wycofał się z dalszej rywalizacji właśnie po trzecim etapie. My jedziemy dalej – podkreśla Staniszewski, który w Rajdzie Dakar jedzie takim modelem z 737. numerem startowym.