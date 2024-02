King Szczecin z szansami na drugą koronę w sezonie 2023/24. W Sosnowcu już grał i wygrał

W ostatnich latach turniej o PP gościł Lublin. Z tej zmiany zadowoleni mogą już być sympatycy Kinga Szczecin, którzy do Sosnowca oczywiście się wybierają. To nie tylko 150 km krótsza i łatwiejsza droga, ale przede wszystkim zmiana miejsca już zaprocentowała pozytywnie. King w Sosnowcu zagrał we wrześniu w meczu o Superpuchar Polski. Rywalem mistrza był ostatni triumfator PP - Trefl Sopot. Szczecinianie wygrali 92:90.

I tak się składa, że właśnie Trefl będzie ćwierćfinałowym rywalem Kinga w Sosnowcu. To efekt przeciętnej gry naszego zespołu jesienią. King przegrywał mecz za meczem na swoim parkiecie, ale lepsze oblicze pokazywał na wyjazdach. Kilka tygodni temu mało osób wskazałoby na Wilki jako faworytów turnieju, ale ostatnio notowania wzrosły. King wygrał już cztery mecze z rzędu, a w ostatni weekend ograł na wyjeździe lidera ekstraklasy - Anwil Włocławek.

Ćwierćfinał z Treflem to będzie hit tej fazy rozgrywek. Mistrz kontra obrońca PP, ale też dwa najlepiej wyglądające zespoły w ostatnich tygodniach. Trefl jest mocny kadrowo, trener Żan Tabak zaprogramowany jest na sukces i umiejętnie wprowadził do zespołu nowych graczy. Za to King ma mentalność zwycięzcy i nawet przy słabszej dyspozycji walczy do końca. We Włocławku zagrał bez swojego podstawowego środkowego Morrisa Udeze, a i tak był lepszy w zbiórkach i wygrał. - Morris wrócił do treningów i będzie do gry od pierwszego meczu - zapewniał we wtorek Maciej Majcherek, drugi trener Kinga.