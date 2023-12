King Szczecin wygrał w Lidze Mistrzów i awans z grupy jest blisko [ZDJĘCIA]

W porównaniu z pierwszym meczem z MHP w składzie Kinga zaszła jedna, ale duża zmiana. Nie ma już w zespole Jhonathana Dunna. Amerykanin nie sprawdził się, choć oczekiwania były wobec niego ogromne. Przychodził latem właśnie z zespołu z Ludwigsburga, ale w starciu ze swoim byłym pracodawcom zaprezentował się tak, jak przez całą przygodę w Kingu – trochę błysku w ofensywie, duże brak w defensywie. W drużynie zastąpił go Przemysław Żołnierewicz, czyli rzucający obrońca lub niski skrzydłowy reprezentacji Polski. Mocno od dawna zabiegał o niego trener Arkadiusz Miłoszewski. Żołnierewicz rewanż z MHP rozpoczął w pierwszym składzie, a piątka zespołu była taka sama jak w derbowym meczu ze Spójnią Stargard.

King potrzebował tej wygranej, by nie postawiać siebie w bardzo ciężkiej sytuacji w tabeli grupy D. Zmagania rozpoczął od wygranej z włoskim Dinamo Sassari, ale później były trzy porażki. Najbardziej bolała ta w Ludwigsburgu. Tam szczecinianie prowadzili przez ponad 30 minut, ale zbyt nerwowo i nieskutecznie rozegrali ostatnią kwartę i przegrali 78:82. Dobrze wiedzieli, że w rewanżu potrzebują wygranej, a najlepiej różnicą minimum 5 punktów.

King nawet na moment nie odpuścił i w połowie drugiej kwarty prowadził już różnicą 17 punktów (36:19). Trener MHP zaprosił zawodników do narady. Goście zdecydowanie mocniej zaczęli bronić, przeszkadzać z wyprowadzeniem piłki. Gospodarze mieli pewne problemy, ale opanowali sytuację i jeszcze przed przerwą powiększyli różnicę z 10 do 16 oczek.

Rotacje nastąpiły też w niemieckim zespole. Poza składem trener Joshua King zostawił Dominykasa Pletę oraz Bena Vander Plasa, a do gry zgłoszono Yormana Polasa i Nico Santanę Mojicę.

26 punktów zdobytych przez Niemców to budziło szacunek w grze Kinga. Ale w żaden sposób wynik nie był rozstrzygnięty. I pokazał to początek gry po zmianie stron. Goście szybko zdobyli pięć punktów z rzędu, a niemoc Kinga przerwał dopiero Andrzej Mazurczak. Przy stanie 46:34 trener Miłoszewski poprosił jednak o czas. King powiększył przewagę do 16 punktów, ale Niemcy – głównie za sprawą trójek Jacoba Patricka nadgonili (50:43), ale w ostatniej akcji tej odsłony za trzy trafił Mazurczak (druga trójka zespołu po trzech kwartach, dla porównania goście 7/28) i różnica znów była dwucyfrowa.

To był jednak dobry sygnał, bo po wznowieniu gry Michał Nowakowski dwukrotnie trafił zza łuku, a po osobistych Kacpra Borowskiego było 62:45. Goście zblokowani – pudłowali, a po akcji 2+1 Mazurczaka w 33. minucie było już 65:45.