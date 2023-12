King Szczecin wygrał w Lidze Mistrzów, ale niczego jeszcze nie może być pewien

W Netto Arenie zobaczyliśmy świetny występ Kinga, który potrafił zneutralizować atuty MHP Riesen Ludwigsburg. Wilki Morskie nie tylko zrewanżowały się za porażkę na wyjeździe (78:82), ale zrobiły to w mocnym stylu. Świadczy o tym wynik końcowy – 80:60.

- Źle się to od początku układało – zauważył środkowy MHP Eddy Edigin.

- Szczecin zagrał bardziej fizycznie, był bardziej zdeterminowany. W naszej grze brakowało takiej agresywności. A gdy złapaliśmy lepszy rytm – świetnie zaczął grać Andrzej Mazurczak, który kontrolował grę swojego zespołu. Wygrał zespół lepszy, a my musimy zaakceptować nasze rozczarowanie. To była walka o 2. pozycję w grupie, ale to rywale potrafili narzucić swój styl gry – mówił Joshua King, trener MHP.

Problemem gości była skuteczność. Oddali aż 38 rzutów za 3, ale trafili tylko 10.