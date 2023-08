King Szczecin rozpoczął przygotowania do sezonu 2023/24

W sobotę i niedzielę do Szczecina przyjechała większość zawodników zakontraktowanych na nowy sezon. Przylecieli, odebrali kluczyki od mieszkań i rozpoczęli aklimatyzację w klubie i mieście. W poniedziałek na testach brakowało jedynie Tony Meiera, który dotrze z rodziną do Szczecina w najbliższym czasie. Są już za to m.in. Jhonathan Dunn czy Morris Udeze – czyli nowi obcokrajowcy w składzie.

A kogo jeszcze brakuje? Zmiennika dla Andrzeja Mazurczaka. Sztab jest na etapie wyboru rozgrywającego, który pogodzi się z rolą zmiennika, ale jednocześnie zagwarantuje odpowiednią jakość. Przed Kingiem nie tylko występy w kraju, ale też reprezentowanie Polski w Lidze Mistrzów.

Kadra Kinga na sezon 2023/24 w większości jest skompletowana.

Rozgrywający: Andrzej Mazurczak

Rzucający obrońca: Filip Matczak, Jhonathan Dunn

Skrzydłowy: Zac Cuthbertson, Artur Łabinowicz, Michał Nowakowski

Silny skrzydłowy: Tony Meier, Kacper Borowski

Środkowi: Morris Udeze, Maciej Żmudzki