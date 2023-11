King Szczecin przegrał drugi mecz w Lidze Mistrzów. AEK Ateny za mocny

AEK to czołowy zespół mocnej greckiej ligi. Klub z sukcesami krajowymi i międzynarodowymi, który będzie kandydatem do zwycięstwa w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Tak mocny przeciwnik w Netto Arenie jeszcze nie grał, a o jego sile przede wszystkim świadczy potencjał kadrowy. Trener z Hiszpanii Joan Plaza mógł sobie pozwolić, by w rezerwie pozostawić m.in. reprezentanta Litwy Mindaugasa Kuzminskasa oraz Jordana McRae. Amerykanin w trakcie kwarty zmienił Bena McLemora, a dodajmy, że obaj gracze to najbardziej znani obcokrajowcy w ateńskim zespole z dużym doświadczeniem z gry w NBA.

Zaraz po rozpoczęciu II kwarty ładnym przechwytem zaimponował kapitan Kinga Filip Matczak, który rozgrywał swój pierwszy mecz w tym sezonie (wcześniej leczył kontuzję z poprzedniego sezonu). Tyle, że zamiast punktów była strata i goście po raz pierwszy objęli prowadzenie 21:19. Nie wybiło to gospodarzy z dobrego rytmu. Do 19. minuty był to mecz bardzo zacięty, stojący na wysokim poziomie. Ostatnie akcje należały jednak do AEK i to on na przerwę schodził z czteropunktową zaliczką.

King trójką Avery Woodsona rozpoczął III kwartę, ale rywale mocno odpowiedzieli i po trzech minutach gry prowadzili 49:41. Problemem gospodarzy było to, że szybko wyczerpali limit przewinień i musieli trochę mniej agresywnie bronić. King jednak walczył, zmniejszał straty do 4 oczek, ale był też bardzo niecierpliwy, bo trójkami chciał doprowadzić do remisu. Pudłował i był przez gości karcony. Po rzucie Chassona Randle’a w 28. minucie zrobiło się 59:47 dla AEK i trener Arkadiusz Miłoszewski poprosił o czas.