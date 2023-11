King Szczecin dopiął swego. Przemysław Żołnierewicz Wilkiem Morskim

- Decyzję podejmie prezes – tłumaczył Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga.

Drugi ważny czynnik – w Arce zmienił się prezes i osoby związane z trójmiejską koszykówką przypuszczały, że Żołnierewicz odejdzie.

King potwierdzał, że próbuje przekonać gracza do transferu, ale dopiero w poniedziałek wydany został oficjalny komunikat.

- Wszyscy się w klubie cieszymy. Ja z Przemkiem znam się jeszcze od momentu, w którym prowadziłem reprezentację U18 rocznika 1995. Już wtedy mi bardzo imponował. Swoją fizycznością, walecznością. W Zielonej Górze się trochę minęliśmy. Jak Przemek przyjechał, to odniósł kontuzję, a jak się wyleczył, to mnie już nie było. Później wrócił do dużej formy, co tylko potwierdza, jaki on ma charakter. Będzie nam bardzo pasował swoim stylem i charakterem. Z nim będzie nam łatwiej o to, co u nas jest najcenniejsze, czyli o chemię w zespole. Wiem, że Przemek razem z pozostałymi zawodnikami taką chemię zbuduje – uważa Miłoszewski.