Kaskadowe pomiary prędkości w... Szczecinie. Zaskoczeni kierowcy tracili prawko

Dwie osoby wpadły także za jazdę pod wpływem alkoholu.

- Takie działania będą prowadzone cyklicznie w najbliższym czasie przez szczecińską drogówkę i mamy nadzieję, że będą aktywną bronią do walki z "piratami drogowymi" i ostudzą ich zapał do brawurowej jazdy. Prędkość i czas reakcji kierującego to dwa najważniejsze czynniki decydujące o tym, czy kierujący zdąży uniknąć zdarzenia i w przypadku sytuacji zagrożenia, awaryjnie zahamować i zatrzymać się. Jadąc z prędkością ponad 100km/h, w ciągu 1 sekundy przejeżdżamy około 30 metrów, do tego trzeba doliczyć czas reakcji kierującego na zaistniałe zagrożenie, które jest różne dla każdego z nas oraz czas niezbędny na zadziałanie układu hamulcowego, który wynosi około 0,3 sek. Może okazać się, że kierujący będzie potrzebował nawet 40 metrów, aby zatrzymać pojazd np. przed przejściem dla pieszych - dodaje policjantka.