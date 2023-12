Kamil Grosicki: Znów wpadliśmy w dołek, a przed nami mecz rundy

Mecz w Zabrzu miał zakończyć się inaczej. Pogoń miała wygrać, czyli odczarować tamtejszy stadion i zmyć plamę po porażce ze Stalą. Skończyło się porażką 0:1 i golem straconym w 5. minucie. Tej straty Portowcy nie byli w stanie odrobić, choć od 70. minuty grali z przewagą zawodnika.

- Wpadliśmy znów w dołek. Ze Stalą przegraliśmy na własne życzenie. W tygodniu dużo cierpieliśmy, bo ciężko było zapomnieć o tamtej porażce. Przyjechaliśmy na ciężki teren do Zabrza, ale wiedzieliśmy, że Górnik też nie ma najlepszego okresu. Pierwsza akcja im jednak wystarczyła. Nie pamiętam meczu, gdy potrafiliśmy odwrócić wynik na swoją korzyść po tym, jak pierwsi tracimy gola. Mamy zły okres, ale trzeba o tym szybko zapomnieć, by przygotować się do najważniejszego meczu w rundzie, czyli pucharowego z Górnikiem. W ekstraklasie punkty i rywale nam uciekają, czołówka oddala się, a my wiemy, jak ważny jest dla naszego miasta i kibiców Puchar Polski. Będziemy chcieli przejść do następnej rundy – mówił Grosicki po meczu.