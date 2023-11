Kamil Grosicki musi postawić piwo Wahanowi Biczachczjanowi

Pomocnik Pogoni przyczynił się do remisu Armenii z Walią (grał 72 minuty), dzięki czemu Walijczyków w tabeli wyprzedzili Chorwaci. Walia może być rywalem Polski w finale baraży. A sam Biczachczjan na zakończenie eliminacji zagrał z Chorwatami (0:1) od początku II połowy. Jego reprezentacja zajęła ostatecznie 4. miejsce i w EURO nie zagra.

Polacy zachowują szansę na Euro2024. Będą walczyć w barażach i w półfinale uniknęli potęgi. Były obawy, że może to być mecz z Holandią, Chorwacją czy Włochami. Na szczęście Polacy trafili na Estończyków, w czym trochę zasługi miał Wahan Biczachczjan.

Reprezentacja Polski zakończyła nieudane eliminacje remisem z Czechami. Kamil Grosicki wszedł na boisko w 73. minucie. Mniej zagrał w towarzyskim spotkaniu z Łotwą, ale mimo wszystko kapitan Pogoni zbliża się do setnego występu w kadrze narodowej.

Pewna udziału w Mistrzostwach Europy jest za to kadra Słowenii z Luką Zahoviciem. Słoweńcy przegrali z Danią 1:2, ale w decydującym spotkaniu ograli Kazachstan 2:1. Zahović w obu spotkaniach był rezerwowym, ale nie wszedł na boisko. Taka jest sytuacja zawodnika od dłuższego czasu.

Nieudane eliminacje mają za sobą też Szwedzi, którzy w grupie zajęli 3. miejsce za Belgią i Austrią. Szwedzi przegrali z Azerbejdżanem 0:3 oraz bezbramkowo zremisowali z Estonią i nie mają już szans na EURO. Linus Wahlqvist z Pogoni w Baku grał do 60. minuty, a z Estończykami nie wystąpił. Po ostatnim meczu do dymisji podał się selekcjoner Szwecji. Jednym z kandydatów do zastępstwa jest Jens Gustafsson - szkoleniowiec Portowców.

W kadrze U20 zagrał Mariusz Fornalczyk, a w kadrze A i U21 wystąpili byli pomocnicy Pogoni - Jakub Piotrowski, Kacper Kozłowski oraz Mateusz Łęgowski.