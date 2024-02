Kamil Grosicki, kapitan Pogoni Szczecin po wygranej w Poznaniu: Pokazujemy, że chcemy ciężko pracować, a marzenia mamy wielkie

Szkoda, że luty nie ma więcej dni. Wyniki fantastyczne, więc jasne, że szkoda. Przed nami mecz z Legią w Warszawie, ale to już będzie marzec. Wielu dziennikarzy pytało się mnie, o co będzie grać Pogoń, więc powiem, że właśnie po meczu z Legią będzie łatwiej odpowiadać na takie pytania. Podkreślę, że z pokorą pracujemy, mamy fantastyczną atmosferę w drużynie, mamy fantastycznych kibiców, którzy nas wspierają, więc wierzę mocno, że ten sezon może być piękny dla Pogoni.

Widowisko, które będziemy wspominać latami, a najważniejsze, że wygrane. Kamil Grosicki: Jestem szczęśliwy, jestem dumny z tego powodu, że mogę być kapitanem tak wspaniałej drużyny. Nasz zespół w pierwszej części sezonu bardzo cierpiał w kilku meczach, ale wiedzieliśmy, że mamy potencjał, że możemy grać dużo lepiej. Ciężko pracowaliśmy na obozie w Turcji i fantastycznie rozpoczęliśmy rundę rewanżową. Wiedzieliśmy, że luty jest dla nas bardzo ważny. Podczas meczu w Poznaniu też momentami cierpieliśmy, ale Lech jest bardzo groźnym zespołem u siebie, bardzo dobrze grał, ale to my zadaliśmy ten decydujący cios i dzięki temu pozostał nam już tylko ten jeden krok, by pojechać na Stadion Narodowy.

Bój się Legio...

Kolejny bardzo ciężki mecz, ale wygrana z Lechem po golu w 120. minucie to tylko nas nakręca w pozytywną stronę, by jeszcze więcej dawać z siebie. Wierzę, że w dobrych humorach pojedziemy do Warszawy i możemy zagrać jeszcze lepiej.

Czujecie zmęczenie?

Tak. Bolą nogi strasznie i w dogrywce już mocno odczuwałem boiskową pracę. Zmęczenie mocno wchodziło w łydki, boisko też nie ułatwiało nam gry. Ale spokojnie – środę i czwartek trzeba będzie odpocząć, regeneracja jest teraz najważniejsza. Będziemy dobrze przygotowani do Legii. Legia to wciąż wielka marka i zawsze u siebie jest faworytem. Wierzymy jednak w swoje umiejętności, wiemy, co chcemy grać. To zasługa sztabu trenerskiego. Cały czas marzę, by z Pogonią coś zdobyć. Marzę o tym, by w finale PP zagrać z Jagiellonią, czyli taki rewanż za 2010 r. i tym razem ze zwycięstwem Pogoni. Jeszcze daleka droga do tego, ale zrobimy wszystko, by pojechać na Narodowy.

Rozmawiał Jakub Lisowski