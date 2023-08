Kamil Grosicki i Grzegorz Krychowiak wracają do reprezentacji Polski. Szansa dla Adriana Benedyczaka

Można mówić o sporym zaskoczeniu w przypadku powołań dla Kamila Grosickiego (kapitan Pogoni Szczecin) i Grzegorza Krychowiaka (gra w Arabii Saudyjskiej). Santos wcześniej ich nie widział w kadrze, planował odmłodzić drużynę. Ale start w eliminacjach był kiepski i stąd powrót do byłych liderów reprezentacji.

Grosicki i Krychowiak grali dla Polski m.in. podczas ubiegłorocznych MŚ w Katarze, ale Santos ich nie widział w nowym rozdaniu.

- Mamy przed sobą same finały. Nie możemy już przegrywać, a musimy wygrywać, by awansował do finałów ME. Potrzebujemy określonych piłkarzy i stąd ich powołania - mówił Santos.