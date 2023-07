Kacper Kozłowski i Adam Buksa zmienili kluby. Robią krok w tył

Przypomnijmy, że zaraz po odejściu z Pogoni Kozłowski trafił do Belgii. Zdobył tam wicemistrzostwo kraju, ale nie było to dobrym argumentem, by zadomowić się w Anglii. W Belgii nastolatek z Polski grał w kratkę i na pewno nie regularnie. Miał też trochę kłopotów ze zdrowiem.

Latem Kozłowski mógł wrócić do angielskiego Brighton, które wykupiło go z Pogoni Szczecin zimą 2022 r. (za rekordową dla klubu kwotę ok. 10 mln euro), ale konkurencja tam bardzo mocna i nasz zawodnik nie miał szans na regularną grę, więc trafił na kolejne wypożyczenie.

Rok temu Anglicy wypożyczyli go do Vitesse i to był dobry ruch. Kozłowski grał coraz więcej. W sezonie 2023/24 musi wywalczyć miejsce w podstawowym składzie i pokusić się o lepsze statystyki indywidualne.

Inny jest przypadek Adama Buksy. Napastnik w Pogoni wyrósł na bardzo solidnego napastnika i rok przed Kozłowskim wyleciał do Stanów Zjednoczonych. W New England Revolution grał dużo i dobrze, więc latem 2022 trafił do francuskiego Lens. Klub był rewelacją poprzedniego sezonu, ale Buksa niewiele mu pomógł. Szybko odniósł poważną kontuzję i większość spotkań musiał opuścić. Zagrał jedynie w 8 meczach.

Adam Buksa na rok został wypożyczony z francuskiego Lens do tureckiego Antalysporu. Ma się tam odbudować po kontuzji. 27-letni zawodnik mógł zostać we Francji i walczyć o minuty, ale doszedł do wniosku, że lepiej mu będzie odbudować dyspozycję w Antalyaspor Kulubu.

Umowa między klubami zawiera opcję transferu definitywnego. Antalyaspor to 13. zespół poprzednich rozgrywek. Przed Buksą klub zatrudnił utalentowanego młodzieżowca z Lechii Gdańsk – Jakuba Kałuzińskiego.