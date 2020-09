Już się nie wykąpiemy w tym roku na Arkonce. Kąpieliska w Szczecinie powoli kończą sezon

Od poniedziałku nie ma już możliwości kąpieli w basenach Arkonki.. Nie oznacza to jednak, że obiekt został zamknięty. Wstęp na niego jest teraz bezpłatny. Arkonka czynna jest w godzinach 10-20 i wciąż można korzystać ze skateparku, siłowni pod chmurką, placów zabaw, miejsc do grillowania czy boisk do plażowej piłki siatkowej. Na terenie kompleksu basenowo-rekreacyjnego znajdziemy także korty do badmintona, gdzie wynajęcie na godzinę kosztuje 5 złotych oraz korty do tenisa ziemnego w cenie 15 złotych za godzinę.