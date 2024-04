Już nic do stracenia. Idźmy całą naprzód! Jagiellonia Białystok na drodze do Pucharu Polski

Dwóch zawodników z tamtego spot-kania kontynuuje jeszcze kariery w ekstraklasie. Obaj wznieśli wówczas Puchar Polski. To Rafał Gikiewicz (dziś w Widzewie Łódź) i… Kamil Grosicki - dzisiejszy kapitan Pogoni, jej motor napędowy i mentalny szef.

- Dla mnie też będzie to szczególny mecz, bo w Jagiellonii grałem dwa lata i to tam odnosiłem pierwsze sukcesy. Wygrałem Puchar Polski w jej barwach w meczu przeciwko Pogoni i teraz zrobię wszystko, by to trofeum wygrać w barwach Dumy Pomorza i żeby z całym Szczecinem pojechać na Stadion Narodowy. Trenowałem tam przez tydzień między meczami barażowymi (reprezentacji Polski do Euro’24 - dop. red.) i wiem, jaki jest to stadion i jaka może być atmosfera. Zrobię wszystko, by cały Szczecin tam pojechał - powiedział Grosicki reporterowi serwisu pogonsportnet.pl po zakończeniu sobotniego meczu z Cracovią, wygranego przez Pogoń 3:1.