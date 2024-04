Radosław Janukiewicz: W meczu Pogoni z Jagiellonią może dojść do piłkarskich szachów

Kto wygra w środę?

Liczę, że Pogoń.

Zespoły są w formie, są w ligowej czołówce. Będzie to miało znaczenie?

Nie. Myślę, że zadecyduje dyspozycja dnia, a kluczem będzie defensywa. Obie drużyny mają szalone ofensywy, ale właśnie na pucharowy mecz muszą jakoś ogarnąć tyły.

Rzuty karne?

Wszystko jest możliwe. To tylko jeden mecz i nawet jeśli chwalimy Pogoń i Jagiellonię za ofensywny styl, to w środę może dojść do piłkarskich szachów. Nie wiemy, co przygotują obaj szkoleniowcy. Ranga spotkania jest olbrzymia. Jeden mecz i będziemy znali finalistę. Na tym etapie każdy z zespołów już myśli o finale, zdobyciu pucharu, więc ranga może przysłonić nam widowisko. Tego się obawiam, ale obym się mylił.

Czy piłkarze mogą wspominać finał z 2010 r.?

Nie. W składach i sztabach już nie ma ludzi, którzy grali w tamtym meczu, a większość piłkarzy wtedy była małymi chłopcami. Przy takich meczach wspomnienia wracają do piłkarzy mojego pokolenia. Niestety, ze smutkiem.