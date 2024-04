Hit w półfinale Fortuna Pucharu Polski: Pogoń z Jagiellonią o bilet do Warszawy

W Szczecinie wierzymy, że to będą Portowcy. W Białymstoku wszyscy liczą na Jagiellonię. Oba zespoły są w formie, oba wygrały ostatnie mecze ligowe. Jaga efektowniej, bo 6:0 z ŁKS, ale nie ma to większego znaczenia. Przed środowym meczem szanse są 51:49 na korzyść Pogoni, bo to ona jest gospodarzem półfinału.

Gdy w lutym Pogoń wyeliminowała w ćwierćfinale Lecha Poznań (gol Joao Gamboi w końcówce dogrywki) od razu pojawiły się komentarze, że przed nią mecz sezonu, dekady czy nawet XXI wieku. Aż tak to nie, bo przecież ważniejszy będzie finał - 2 maja na PGE Stadionie Narodowym. Nie ma co jednak ukrywać, że przed Portowcami szalenie ważne spotkanie. Zwycięstwo nad Jagiellonią to będzie ten przedostatni krok do historycznego dla klubu sukcesu. Pogoń trzy razy grała w finale PP i trzykrotnie przegrywała 0:1. Teraz znów staje przed szansą awansu, a co istotne: w finale trafi na przeciwnika niżej notowanego (drugą parę półfinalistów tworzą: Wisła Kraków - Piast Gliwice; ten mecz w środę od godz. 18).