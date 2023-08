Jeszcze tylko dziś i jutro można złożyć wniosek na 300 plus, aby pieniądze otrzymać do końca września Bogna Skarul

Jeśli mimo wszystko nie zdążycie złożyć wniosku, to pieniądze wam nie przepadają od razu. archiwum gs24.pl

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną można składać było od 1 lipca. Ale tylko te wnioski jakie złożone zostaną do końca sierpnia, gwarantują, że rodzice czy opiekunowie pieniądze dostana do końca września. Pozostało więc tylko dwa dni do końca sierpnia.