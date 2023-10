Jens Gustafsson: Wiemy więcej o sobie, wiemy, co mamy robić, by wygrać w Gliwicach

Drugi występ w Gliwicach

Nie wiem, czy to pomoże. Z Ruchem była świetna atmosfera, znamy szatnie, murawę. Inaczej patrzę na to, co może nam pomóc. Jesteśmy świadomi mechanizmu, który powoduje że gramy świetnie i słabo. Musimy zrobić wszystko, by grać na tym najwyższym poziomie. To jest ważniejsze niż to z kim i gdzie będziemy grać. Wiemy więcej o sobie, wiemy, co mamy robić. Nie możemy akceptować gorszej gry.

Przygotowanie fizyczne na finisz jesieni

Robiliśmy wszystko, by poprawić fizyczność na kolejne mecze. Poziom musi iść w górę. Jest presja na zawodnikach, by w ten sposób się rozwijali. Wcześniej nie było problemów z kondycją, ale inne rzeczy wpływały na taką ocenę. Teraz jesteśmy mocni.

Zmiany w „11”

Muszę być gotowy na takie zmiany, bo nie wszyscy z nami trenowali, część wróci w czwartek. Teraz bardziej myślę o „11” niż przed meczem z Ruchem.