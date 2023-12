Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Kilka znaków zapytania przed meczem z Wartą Poznań

Różnica między spotkaniami z Górnikiem a Wartą Zawsze ciężko ocenić przed meczem, ale będą podobne elementy. Warta jest zdyscyplinowana w obronie i ma zawodników lubiących grać 1x1. U nich dobrze wygląda przejście do ataku. To podobne jest do Górnika. Więcej podobieństw niż różnic.

Słowo kluczowe przed Wartą Nie byłem przygotowany na takie pytanie. Myślę, że coś o charakterze, o naszym podejściu przed meczem z Górnikiem i o tym zwycięstwie. Może będzie to też coś na zachętę, by nasza postawa była dobra przy tej pogodzie.

Łatwiej o sukces czy trudniej?

Trudno zagrać po 120 minutach, po takim wysiłku być gotowym do gry po trzech dniach. Ale Warta ma podobną sytuację i o tym musimy pamiętać. To, co wartościowe z wtorku to fakt, że tak wielu zawodników musiało pomóc drużynie w zwycięstwie. To silny atut po tym spotkaniu.

Sytuacja kadrowa

Wahan jest zawieszony ze względu na kartki. Teraz nie wiem, kto zagra. Są znaki zapytania – np. Linus i Kamil jeszcze nie trenowali. Najbliższe godziny sporo wyjaśnią. Oczywiście urazy wciąż leczą Danjel Loncar, Kacper Smoliński oraz Stasiu Wawrzynowicz.

Młodzieżowiec od początku?

Jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy młodych zawodników do gry na skrzydle. Ktoś z nich może zagrać, a chętnych jest trzech.