Jens Gustafsson, trener Pogoni: Pokazaliśmy siłę drużyny i ten mecz wygraliśmy

- Bartek Klebaniuk grał dobrze. Pracujemy nad tym, by podejmował bardziej dojrzałe decyzje na boisku. I to było widać w tym spotkaniu. Myślę, że jest obiecującym bramkarzem i świadomym nad czym musi pracować.

- Stipica w końcówce środowego treningu zderzył się z kolegą. Ucierpiała szyja, kark, a nie jest to zbyt powszechne w piłce, więc nie wiemy, jak długo to potrwa leczenie – tłumaczył szkoleniowiec.

- Obawy przed Gent związane są tylko ze zdrowiem Dantego. Nie wiemy, jak długo będzie poza zespołem, ale mam też pełne zaufanie do Bartka – mówił trener.

- Piłka jest wyrównana, nie ma wysokich zwycięstw. Trafiliśmy na bardzo mocnego przeciwnika, ale ci, co pracują w Pogoni, trenują i kibicują muszą wierzyć w to, że jesteśmy w stanie wygrać. Widzę, że ten ogień już płonie w naszych oczach.

Jak zespół uda się do Belgii?

- Może pojedziemy konno – zażartował Gustafsson.

Przed drużyną teraz wolny weekend, bo mecz ze Śląskiem Wrocław został przełożony.

- Niektórzy zawodnicy zagrają w drugim zespole. Będziemy trenować i szykować się do kolejnego meczu, by wypaść jeszcze lepiej. Jak gramy sporo spotkań w krótkim odstępie czasu, to treningi są takie sobie, więc może będzie okazja do lepszego treningu. Na razie mamy cztery zwycięstwa w czterech spotkaniach, świetną atmosferę i wiedzę, nad czym musimy jeszcze pracować – dodał szkoleniowiec Pogoni.