Jens Gustafsson, trener Pogoni: Mieliśmy większe oczekiwania co do tego meczu

Jens Gustafsson, Pogoń

Był to dla nas bardzo trudny mecz, szczególnie ze względu na to, że musieliśmy gonić z 0:2. W pierwszej połowie graliśmy słabo, źle poruszaliśmy się na boisku i byliśmy za wolni. Myślę, że zmiany Alexa i Rafała w przerwie dużo wniosły. Pojawiły się w naszej drużynie nowa energia, lepsze nastawienie, mieliśmy też więcej szybkości w grze. Biorąc pod uwagę okoliczności, po tym jak się przegrywa 0:2, remis można byłoby uznać za satysfakcjonujący. Oczywiście mieliśmy większe oczekiwania co do tego spotkania, ale też gdy grasz tak słabą pierwszą połowę to nie możesz liczyć na więcej.

Wiedzieliśmy, jak Korona gra u siebie. To trudny przeciwnik, walczący bezpośrednio o każdą piłkę, mający dobre stałe fragmenty. Wielu rywali ma tego świadomość, ale też wielu ma później z tym problem. Chcieliśmy to zneutralizować, ale w pierwszej połowie byliśmy zbyt wolni, pasywni, szukaliśmy zbyt skomplikowanych rozwiązań. Dlatego też musieliśmy gonić wynik. Ale w drugiej połowie pokazaliśmy, że umiemy zareagować. Oczywiście, to co działo się do przerwy jest też powiązane z bardzo dobrą grą Korony, to wpłynęło na naszą postawę w pierwszych 45 minutach.