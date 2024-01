Jens Gustafsson selekcjonerem reprezentacji Szwecji? Jarosław Mroczek: Nie chodzi z głową w chmurach

19 listopada Szwecja zakończyła eliminacje, a Andersson po siedmiu latach ustąpił. Od tamtej pory federacja nie wybrała następcy. Jako, że kilku kandydatów jej odmówiło, to temat „wrócił” do Szczecina. I nabrał w ostatnich dwóch tygodniach na sile, bo Gustafsson nie jest – według doniesień – trenerem z drugiej dziesiątki kandydatów, tylko jednym z faworytów.

Zmiana trenera na tydzień przed rozpoczęciem bardzo ważnej wiosny byłaby dla Pogoni dużym wyzwaniem. Klub zimą mocno ograniczył wydatki (brak wzmocnień), więc pewnie nie zdecydowałby się teraz zatrudniać kogoś z zewnątrz. Do roli pierwszego trenera od kilku lat szykowany jest Robert Kolendowicz – asystent Kosty Runjaica i Gustafssona. A jaka byłaby reakcja fanów? Nie brakuje… wsparcia dla szwedzkiej federacji. Gustafsson nie ma wysokich notować w środowisku szczecińskim, więc fani nawet głosowali w ankietach szwedzkich portali, by potwierdzić, że obecny trener Pogoni jest najlepszym z możliwych wyborów dla przyszłości piłki w Szwecji.

Jedno jest pewne – Gustafsson niczego w klubie nie ukrywa, a Pogoń nie zabroniła mu rozmawiać.

- To nie jest tak, że możemy komukolwiek zabronić rozmawiać o swojej przyszłości. Tematu dla nas jednak nie ma i nie wypytujemy się Jensa o tę sprawę każdego dnia. Zapytaliśmy się raz, przyznał, że taką rozmowę przeprowadził, ale zachwalał pracę w Pogoni, swoje dobre samopoczucie z życia w naszym klubie i Szczecinie. I to była jedyna rozmowa. Od tamtej pory nic się więcej nie wydarzyło. Jak przyjdzie konkretna propozycja dla trenera to będziemy reagować. Zdajemy sobie sprawę, że praca w swojej reprezentacji to marzenie każdego trenera, a jeszcze finansowe warunki są na najwyższym poziomie, to pewnie nie będzie dyskusji. Ale to nie jest takie proste, bo umowa Gustafssona z naszym klubem obowiązuje i federacja musiałaby spełnić pewne warunki – tłumaczy Jarosław Mroczek.