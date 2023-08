Jens Gustafsson: Po zwycięstwie jeszcze bardziej bolą błędy w Gandawie

Nasz bramkarz zagrał naprawdę bardzo dobrze w dzisiejszym spotkaniu, popełnił jednak duży błąd, bo nie musiał się kiwać w tej sytuacji, ale musimy to zaakceptować. Przykre, że przytrafiło się to w dobrym okresie jego występów.

W II połowie można powiedzieć, że dominowaliśmy, ale bez przełożenia na gola. Mieliśmy okazje, ale skoro ich nie wykorzystaliśmy, to cały czas wynik był otwarty. Pierwsza bramka dla Pogoni była podarowana, po chwili straciliśmy drugą bramkę i było za mało czasu, by osiągnąć tu lepszy wynik.

Jens Gustafsson, Pogoń

Jest czas, by pogratulować Gent awansu do kolejnej rundy. To było oczywiste przed tym spotkaniem rewanżowym. Nie bardzo liczyliśmy na cud. Sprawę awansu przegraliśmy naszymi błędami w pierwszym meczu. To boli jeszcze bardziej po dzisiejszym zwycięstwie. Dziś graliśmy jak Pogoń – ofensywnie, ostro w obronie, z poświęceniem, wszyscy zaangażowani. Jestem w 100 procentach dumny ze wszystkich grających. Zrobiliśmy wszystko, by ten mecz wygrać i go wygraliśmy. Teraz chcemy powalczyć o awans do europejskich pucharów i rewanż w przyszłym sezonie. By tak się stało – musimy być gotowi już w niedzielę w Łodzi.

Nie jestem zaskoczony grą zawodników w tym spotkaniu. Pracowaliśmy bardzo ciężko z tymi, którzy rzadziej pokazywali się na boisku, by byli gotowi na taką szansę. Wiem, że stają się lepsi każdego dnia. Mają dużo dodatkowych indywidualnych treningów, nawet gdy mnie nie ma, więc w tym nie ma zaskoczenia. Nie wiem, czy mogę kogoś wyróżnić. Klebaniuk zagrał świetny mecz. Dobra obrona i każdy zagrał wyjątkowo dobrze. Świetnie grali z sobą Alex z Joao, Wahan pokazał ogromną intensywność w tyłach i z przodu. Rafał Kurzawa zagrał wielki mecz przez 90 minut. I jego szczególnie mogę wyróżnić. Bez błędu w spotkaniu. Grosik to całe serce drużyny, a Luka zrobił świetną robotę. Szybko dokonaliśmy zmian i też trzeba pochwalić: Rostami świetnie grał, Koutris zrobił to, co od niego oczekujemy, Koulouris – dwie bramki. Przyborek - top klasa występ. Fornal świetnie. Wszystkich wyróżniam i chwalę!