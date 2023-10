Jens Gustafsson: Po takim meczu musimy zaakceptować remis

Jens Gustafsson, Pogoń

Bardzo, bardzo trudny mecz. Tak jak mówiłem przed spotkaniem, Piast jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Potrafi grać tak, że rywalom, w tym przypadku nam, bardzo trudno jest zagrać ofensywnie. Duży szacunek dla Piasta za to. W pierwszej połowie nie byliśmy na poziomie, który jest dla nas akceptowalny. Popełniliśmy za dużo błędów, byliśmy niedokładni z piłką przy nodze. Ta część spotkania była dla nas rozczarowaniem. Po zmianie stron zareagowaliśmy i wyglądało to już lepiej. Ale i tak nie umieliśmy wykreować dobrej okazji do strzelenia gola. Po takim przebiegu meczu musimy zaakceptować ten remis. Jesteśmy jednak taką drużyną, która zawsze gra o zwycięstwo i chce wygrywać, pod koniec meczu przestawiliśmy się jeszcze nieco bardziej na ofensywę, ale nie przyniosło to gola. Tak jak wspomniałem, po takim meczu musimy zaakceptować remis. Ale musimy też robić wszystko, by prezentować lepszą grę, lepszy poziom. Będziemy to chcieli zaprezentować już w najbliższym meczu.