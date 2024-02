Jens Gustafsson po meczu Radomiak - Pogoń: W przeszłości nasza gra w przewadze nie zawsze wychodziła

Jens Gustafsson, Pogoń

Dziękuję swoim zawodnikom za bardzo dobry występ. Jestem dumny z tego, jak się zaprezentowali. W przeszłości nasza gra w przewadze nie zawsze wychodziła, ale dziś byliśmy bardziej dojrzali. Podobała mi się nasza gra, widziałem w tym cel – dobro drużyny piłkarze postawili na pierwszym miejscu.

Patryk Paryzek – po ostatnim meczu podobne pytanie o Przyborka i tłumaczyłem, że nie gra dlatego, że jest młody. Dziś podobnie. Patryk nie jest długo z nami, ale widzimy jego chęci do zdobywania goli, ma odpowiednią jakość i ten debiut by wcześniej czy później nastąpi.

Żółta kartka Fredrika Ulvestada – zdobył żółtą kartkę, ale zdążył strzelić dwie bramki i stworzyć kilka innych okazji.

Reakcje w drugiej połowie – wynikało to z przeszłości, bo nie zawsze graliśmy dojrzale. Naszym zadaniem było zagrać zdecydowanie lepiej, bez straty gola. To dziś był cel w drugiej połowie. Krzyczałem, by być skupionym, nie było arogancji, nie obijać się, byśmy wszyscy byli zadowoleni po zakończeniu spotkania.