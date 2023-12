Jens Gustafsson: Po kolejnej porażce bylibyśmy na mentalnym dnie

Jens Gustafsson, Pogoń Dobrze wyglądaliśmy w I połowie. Wynik był psychologicznie lepszy dla nas, bo to my szybko wyrównaliśmy. Drugą połowę rozpoczęliśmy golem i to było dla nas dobre. Poświęciliśmy się dziś w grze obronnej, Widzew nie miał dużo szans bramkowych. Każdy walczył po te zwycięstwo. Jestem dumny z zawodników.

Wygrana bardzo ważna, bo kolejna porażka sprawiłaby, że mentalnie bylibyśmy na dnie. Tydzień po Warcie był bardzo ciężki i tym ważniejsze było te zwycięstwo.

Daniel Myśliwiec, Widzewie

Nie osiągnęliśmy celu i to jest najsłabsza informacja. Koncept też zły, bo ostatnio nawet jak przegrywaliśmy to widziałem postęp. A dziś zawaliliśmy ten mecz. Gdy objęliśmy prowadzenie to zaczęliśmy robić wszystko na odwrót. Moją wizją jest odważna gra, a po bramce przestaliśmy być konsekwentni. Zamiast pójść za ciosem, to my używaliśmy półśrodków. To nas zabiło w sumie. W pressingu też nie wszyscy reagowali tak, jak powinniśmy, a Pogoń świetnie z tego korzystała. Mogliśmy zrobić zdecydowanie więcej by wygrać, ale otrzymujemy informację, jak pracować, jak rozwijać drużynę, a przede wszystkim dobrze punktowała.