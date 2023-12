Jens Gustafsson: Nasze nastawienie do meczu nie było odpowiednie

Jan Urban, Górnik Bardzo dobra I połowa. Bramka, kilka okazji, graliśmy tak, jak chcieliśmy. Pogoń też miała, ale to było wiadomo. W II połowie – po czerwonej kartce – drużyna heroicznie walczyła i brawa za zwycięstwo. Ostatnio nam nie szło, ale teraz zagraliśmy do końca skutecznie w tyłach.

Dziś nasze nastawienie nie było odpowiednie. By powiedzieć, co nie zagrało będę potrzebował więcej czasu.

Po takich meczach szybko chce się wyjść na boisko i grać. My taką szansę będziemy mieli z Górnikiem już we wtorek. Musimy wypaść zdecydowanie lepiej.

Ennali – piłkarz dostał szansę i ją wykorzystuje. To nas bardzo cieszy. Takiej gry od niego oczekiwałem. Wcześniej tak się nie prezentował. Może to kwestia stresu.

Przed meczem trochę oszukałem mówiąc, kto będzie mógł zagrać. Mieliśmy problemy, które chcieliśmy ukryć przed Pogonią. Dziś sobie poradziliśmy z tym, ale sytuacja kadrowa poprawi się dopiero na wiosnę.

Czerwona kartka – Erik za dużo powiedział na boisku. Nazwał rywala frajerem.

Pomysł z długimi podaniami to nie jest nic nowego. Pogoń gra widowiskowo, dużo ma jakości i spychają rywali do głębokiej defensywy. I obrona musi grać wysoką. Ale my mieliśmy szybkich skrzydłowych i tym chcieliśmy ich zaskoczyć. To się udało. W I połowie było kilka dobrych sytuacji, ale brakowało wykończenia czy ostatniego podania.