Jens Gustafsson: Na Puszczę musimy wyjść z odpowiednim nastawieniem

Jedzie więcej piłkarzy niż zwykle. W meczu z Puszczą na pewno zabraknie pauzującego za kartki Rafała Kurzawy, zabraknie też Danijela Loncara, który już dochodzi do siebie. Obaj mogą nam pomóc w Pucharze Polski. Marcel Wędrychowski nadal jest poza kadrą zespołu. To jedyna absencja w zespole.

Trener Portowców Jens Gustafsson w czwartek wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej i przedstawił sytuację w szczecińskim zespole przed wyjazdem do południe Polski na najbliższa dwa spotkania. W sobotę Pogoń powalczy o ligowe punkty z Puszczą Niepołomice (początek spotkania o godz. 15 w Krakowie na stadionie Cracovii, gdzie Puszcza musi rozgrywać swoje domowe mecze), a we wtorek zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała w 1/16 Fortuna Puchar Polski. O awansie do kolejnej rundy będzie decydował jeden mecz na boisku pierwszoligowca.

Nie wiem, jak mocny to uraz. Nie jestem fachowcem. Nie jest to problem mięśniowy, ale pojawiał się jakiś ból. Zespół medyczny opanował sytuację i zawodnik do nas wraca.

Powrót do Krakowa

Przed nami zupełnie inny mecz, ale mam nadzieję na dobre warunki boiskowe.

Młodzieżowcy na Puszczę i Podbeskidzie

Musimy być gotowi na mecz we wtorek – np. Fornalczyk jest już na wyższym poziomie, gra spokojniej, więc jest gotowy do gry. Przyborek jest w podobnej sytuacji. Nie boję się o wtorkowe spotkanie. Za nimi jest Olaf Korczakowski. Klebaniuk też jest do naszej dyspozycji.

Mobilizacja na Puszczę po Jagiellonii

Mamy wyższy poziom dojrzałości. Za nami lekcja porażek, wiemy, że nie ma łatwych spotkań w ekstraklasie, ale mamy swój pomysł na kolejne mecze. Sami zawodnicy motywują się do kolejnych spotkań i tu nie ma dużo mojej pracy. Mamy świadomość jak trzeba grać, by te punkty zdobywać. Powtórzę: liczy się duch zespołowości, a indywidualne zamiary są na drugim planie. Dziś każdy z piłkarzy Pogoni mówi o pomocy drużynie, a nie, co każdy z nich może pokazać. To nasz sekret sukcesów. Nie stoję z batem w szatni – te czasy już dawno minęły. Najważniejsze, by były w zespole dobre relacje, by zawodnicy współpracowali z sobą, a zespół na tym będzie rosnąć. Tylko z takim podejściem ktoś może zostać członkiem drużyny.