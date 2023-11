Jens Gustafsson: Jesteśmy rozczarowani. Takich spotkań nie można przegrywać

Kamil Kiereś, Stal

Powiem to, co mówiłem po Legii – dla nas niemożliwe nie istnieje. Bardzo ważne zwycięstwo. W piątek 11 godzin jechaliśmy autokarem, obaw nie brakowało, bo przecież Pogoń jest mocna, a Kamil Grosicki w bardzo wysokiej formie. Ale wyciągnęliśmy wnioski z naszej porażki w Białymstoku. Nie było to jednak takie proste, bo do przerwy było 1:2 i zdawaliśmy sobie sprawę, żę Pogoń zaatakuje, by strzelić trzeciego gola.

Początek meczu to mocny atak Pogoń, trochę chciała nas nastraszyć, ale my mieliśmy więcej konkretów. Najgorsze co nas spotkało to, to, że straciliśmy pewność siebie przy prowadzeniu. Za mało mieliśmy piłki, nasze akcje nie zawiązywały się. Pogoń docisnęła i prowadziła. Na szczęście – dobrze, że zagraliśmy przyzwoicie w końcówce I połowy, bo to dało nam nadzieję. W II połowie graliśmy bardziej zdecydowanie. Dopisało też szczęście, ale my dobrze broniliśmy. Znów też zdobywamy bramkę po stałym fragmencie gry. Te trzy punkty to duży bonus dla nas, a przecież Stal tu przegrywała po powrocie do ekstraklasy.