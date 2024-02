Jens Gustafsson: Jesteśmy bardzo szczęśliwi po zwycięstwie ze Śląskiem

Jens Gustafsson, Pogoń

Jesteśmy bardzo szczęśliwi po tym zwycięstwie. To nie był łatwy mecz, ale trudny. Dumny jestem z tego, jak przetrwaliśmy to spotkanie. Nie jestem zadowolony z pierwszej połowy, stylu gry, ale właściwie reagowaliśmy na to, co się dzieje i staraliśmy się grać swoją piłkę. Zmieniliśmy trochę rzeczy w przerwie i druga połowa była lepsza. Wygraliśmy, jestem dumny z tego, co ogólnie pokazaliśmy przez grubo ponad 90 minut. Z punktu widzenia motywacyjnego – cieszę się, że wygraliśmy po 23 latach we Wrocławiu. Mamy zawodników, którzy wtedy jeszcze nie żyli.

Śląsk nas nie zaskoczył. Jest liderem, więc ma jakość w swojej grze. Nam brakowało odwagi w pierwszej połowie i woli, by grać po swojemu.

Perspektywy po wygranej – na pewno to bardzo ważne zwycięstwo dla naszej sytuacji. Dobry start rundy, ale nawet po porażce nie przegralibyśmy wszystkiego. Wyścig w ekstraklasie będzie do końca zacięty. Losy mistrzostwa mogą się rozstrzygnąć w ostatniej kolejce. Za wcześnie też na wnioski – co nam da to zwycięstwo.