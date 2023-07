Jens Gustafsson: Jestem dumny z zawodników i ogromnie wdzięczny za doping

Wiedzieliśmy, że Pogoń zagra u siebie intensywnie i w przerwie też na to uczulaliśmy. Stracony gol raczej nie zasługa szturmy na naszą bramkę, ale pierwsze, dalekie podanie i faul naszego zawodnika. Chcę to ocenić po analizie wideo, bo w naszym odczuciu tam przewinienia nie było.

Lepiej wyglądaliśmy po zmianach, były akcje, sytuacje i szkoda, że ten gol był nieuznany. Niestety, filmowa bramka, ale brakuje punktów. Walczyliśmy do końca. Dziś zabrakło odrobinę, byśmy się mocniej postawili Pogoni. My już w piątek gramy, więc musimy się skupić na Jagiellonii.

Janusz Niedźwiedź, Widzew Wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Gramy z zespołem od kilku lat z czołówki. Świetny początek, pełni wiary konstruowaliśmy swoje akcje i strzelony gol. Później daliśmy się zepchnąć, nie potrafiliśmy czymś odpowiedzieć. II połowa rozpoczyna się źle, kontrowersyjnie. Ten gol dał Pogoni dużo energii, a my mieliśmy zły moment.

Filip Przybyłek – solidnie zagrał, miał udział przy pierwszym golu. Dziś debiutował, więc wielkie wydarzenie. Musi pracować, by tych minut miał jeszcze więcej.

Jens Gustafsson, Pogoń

Początek w naszym wykonaniu był bardzo zły. Czekaliśmy na prezenty od przeciwników, a nic sami nie robiliśmy, by wynik zmienić. Dobrze, że zaczęliśmy z czasem grać lepiej. Wynik był zły do przerwy, ale już zasługiwaliśmy na lepszy rezultat, nawet prowadzenie. II połowę zaczęliśmy bardzo dobrze i do końca pracowaliśmy na zwycięstwo. Ponownie wszyscy się poświęciliśmy dla tego wyniku. Jestem bardzo dumny z każdego zawodnika i jestem ogromnie wdzięczny za doping.

W przerwie nie było nerwówki, bo I połowę kończyliśmy w dobrym stylu. Trzeba było to kontynuować.

Benedikt Zech – nie wiem, kiedy wróci. Nie było gotowy, by zagrać z Widzewem, ale zobaczymy w tygodniu, kiedy będzie to możliwe. Mam nadzieję, że to kwestia dni.