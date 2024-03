Jens Gustafsson: Cracovia to bardzo fizyczna drużyna, mocna w kontratakach

Mam takie oczekiwania, że będziemy wyglądali o wiele lepiej niż przed przerwą reprezentacyjną. Wydaje mi się, że po ciężkich meczach z Lechem i Legia trochę zeszło z nas powietrze – mówi szkoleniowiec Pogoni Szczecin Jens Gustafsson. W sobotę Portowcy podejmą Cracovią Kraków.

Za nami dwutygodniowa przerwa w PKO Ekstraklasie związana z meczami reprezentacyjnymi. Kibice Pogoni liczą, że Pogoń wróci do wygrywania spotkań i utrzyma się w grze o mistrzostwo Polski. W sobotę mecz z Cracovią (początek o godz. 20), a w piątek trener Jens Gustafsson na przedmeczowej konferencji prasowej przedstawił sytuację w swoim zespole. Cracovia

Nasz wyjazdowy mecz był dla nas bardzo udany. Od tamtej pory Cracovia mocno poprawiła się w defensywie. Jest dużo bardziej stabilna. To bardzo fizyczna drużyna, mocna w kontratakach i przy dośrodkowaniach. Przeciwko takiemu rywalowi nie można sobie pozwolić na rozluźnienie, dekoncentrację. Przed nami ciężka przeprawa. Musimy się skupiać jak zwykle na sobie i grać lepiej niż ostatnio. Jeśli wygramy – piłkarze dostaną kilka godzin więcej wolnego na święta. Ostatnie niepowodzenia

Liczę, że będziemy wyglądali o wiele lepiej niż przed przerwą reprezentacyjną. Wydaje mi się, że po ciężkich meczach z Lechem i Legia trochę zeszło z nas powietrze. Potrzebowaliśmy tej przerwy, aby nabrać świeżości. Ostatnio graliśmy trochę za wolno. Musimy być szybsi i bardziej niebezpieczni w ataku. Jeżeli chodzi o Cracovię, to bardzo silna, fizyczna drużyna i musimy być przeciwko nim gotowi na pojedynki od samego początku meczu. Najważniejsze jest to, abyśmy ciągle parli do przodu. Pokazaliśmy już, że potrafimy grać na bardzo wysokim poziomie. Aby to osiągnąć, musimy wiedzieć, skąd bierze się nasza gra na wysokim poziomie. Jakie czynniki na nią wpływają. To, co odkryliśmy, to jest to, że jeżeli gramy zespołowo, a nie myślimy tylko o sobie, to jesteśmy znacznie mocniejszą drużyną. Na tym musimy się skupiać. W tej końcowej części sezonu musimy pamiętać, że musimy poświęcać się i robić wszystko dla dobra zespołu.

Sytuacja kadrowa

Mamy zawodników, którzy wrócili z przerwy reprezentacyjnej. Jedni zrobili to wcześniej, inni trochę później. Kamil i Vahan przyjechali dosyć późno, tak samo Przyborek, który grał we wtorek. Wcześniej dotarli do nas Linus, Patryk i Axel, którzy wrócili już we wtorek. Tak to wygląda. Wyzwanie, które stoi przed nami jest takie, że Benedikt Zech nie jest gotowy, aby zagrać w sobotę. Po meczu z Koroną znowu się rozchorował i ciągle nie doszedł w pełni do siebie. Mam nadzieję, że będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Kto za Zecha?

Mamy dwie opcje: Danijel Loncar lub Leo Borges. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Leo radził sobie bardzo dobrze, gdy wchodził na boisko w poprzednich meczach. A Danijel po wielu kontuzjach złapał moment, w którym trenuje przez dłuższy czas z drużyną i jest w coraz lepszej formie.

Alex Gorgon

Alex pokazał się ze świetnej strony w Kielcach. Jest bardzo ważnym zawodnikiem, daje nam dużo energii. Nigdy nie myśli o sobie, tylko o dobru zespołu, a ten gol w Kielcach był dla niego za to piękną nagrodą. Oszczędzaniu piłkarzy na Jagiellonię

Absolutnie nie ma na to szans. Skupiamy się wyłącznie na tym, co przed nami, nie myślimy, co będzie dalej. Dla nas najważniejsze jest to, aby wygrać najbliższy mecz. Rywalizujemy w lidze i Pucharze Polski i niczego nie zamierzamy odpuszczać. Zrobimy wszystko, aby odnosić wygrane na obu frontach. Mecz z Koroną

To co się wydarzyło w Kielcach to dla nas pobudka. Przez pierwsze 45 minut graliśmy ospale, nie byliśmy sobą. W drugiej połowie wyglądało to jednak znacznie lepiej. To pokazuje, że potrzebujemy dużej intensywności od samego początku.

Wideo Michał Pietrzak - Niedźwiedź włamał się po smalec w Dol. Strążyskiej