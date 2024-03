Jens Gustafsson: Byliśmy wyczerpani, ale pokazaliśmy ducha drużyny

Danijel Loncar wciąż jest w szpitalu. Pierwsze sygnały, jakie dostaliśmy właśnie stamtąd, są takie, że wszystko jest ok. Ale zostanie w szpitalu na noc i do Szczecina wróci jutro.

Leonardo Koutris - miał swoje problemy zdrowotne już po pięciu minutach dzisiejszego spotkania. A my musieliśmy w tym czasie zmienić Loncara. Było trudno w tej sytuacji wykonywać więcej roszad w składzie. Koutris pracował jednak bardzo mocno do końca, jest niesamowity. A w miejsce Loncara wszedł Leo Borges, który dał zmianę, jakiej jeszcze dotąd w Pogoni nie pokazał. To był jego topowy występ. Mogę tylko chwalić jego i cały zespół za to, jak się prezentowaliśmy.

Kibice śpiewali „wiara jest w nas” - Znam marzenia kibiców. A my jesteśmy tu po to, by zrobić wszystko, by te marzenia dogonić, spełnić. Fani wspierali nas wspaniale w Poznaniu, wpierali nas wspaniale dziś. Robią to najlepiej jak potrafią i absolutnie zasługują na to, aby drużyna sprawiła im prezent i osiągnęła sukces.