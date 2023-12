Jarmark Rzeczy Cudnych na Uniwersytecie Szczecińskim. Akcja charytatywna na rzecz hospicjum w Tanowie [ZDJĘCIA]

Wśród rękodzieła wszelakiego rodzaju każdy znajdzie coś dla siebie, co pozwoli stworzyć w domu niepowtarzalny klimat. Oryginalne poduszki, przytulanki dla dzieci, skrzaty, piękne wianki, świąteczne drzewka i ozdoby na choinkę to tylko część pięknych rzeczy. Wszystkie prace są zrobione przez jedną osobę.

- To jest ósma edycja naszej akcji - mówi Ewa Szoplińska, dyrektor Biblioteki Kampusowej EFZ. - Jarmark był od samego początku prowadzony na rzecz Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Tanowie. W ubiegłym roku udało nam się uzbierać 10 tys. zł. Natomiast przez siedem edycji uzbieraliśmy prawie 50 tys. zł. Wszystko, co tylko zbierzemy, jest przekazywane na ten cel. Przygotowuję te rzeczy przez cały rok, jest to moja pasja, która łączy przyjemność robienia i przyjemność dawania. Wydaje mi się, że te rzeczy są oryginalne, ciepłe, wykonane z sercem. Chciałabym, żeby cieszyły oko i dawały radość innym. I chyba tak jest.