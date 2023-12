Janukiewicz odwiedził szczecińskie szkoły i przedszkola. Niemal tysiąc pociech na zajęciach. ZDJĘCIA

Futsal Szczecin przeprowadza swój projekt dwa razy w roku, wiosną oraz jesienią. Obecna edycja "Trenuję z Radkiem" jest już czwartą w historii. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Janukiewicz to obecnie bramkarz w I lidze futsalu, ale w Szczecinie dał się poznać z błyskotliwej gry w bramce Pogoni Szczecin, gdy ta walczyła w I lidze i Ekstraklasie. Janukiewicz był postacią bardzo lubianą przez kibiców, dzięki temu też, że był bardzo bezpośredni, nie gryzł się w język, a całość podtrzymywał świetną postawą w bramce Pogoni.

- Deklarowaliśmy, że w tym roku przeprowadzimy zajęcia z około 200 dzieci - mówi prezes Futsal Szczecin, Paweł Płuciennik. - No, ale do projektu zgłosiły się kolejne placówki. W tym tygodniu czeka nas jeszcze wizyta w dwóch szkołach i łącznie wyjdzie nam, że w tej edycji projektu będzie uczestniczyć aż 1000 dzieciaków. To już naprawdę duża liczba, która oczywiście bardzo nas cieszy.

Janukiewicz potrafi również radzić sobie z dziećmi podczas sportowych zajęć. Prowadzi przecież zajęcia bramkarskie, a ostatnio dzięki projektowi z Futsal Szczecin odwiedza szkoły i przedszkola. A same pociechy nieźle się na te spotkania przygotowują. Często ubrane są w szaliki czy koszulki Pogoni. Po wszystkim dzieci okazują także wdzięczność, przygotowując drobne upominki, jak laurki czy rysunki, dla byłego bramkarza Portowców.

- Dość ambitnie podeszliśmy do tej edycji naszego projektu - opowiada Radosław Janukiewicz. - Wcześniej mieliśmy po 200 dzieci łącznie, a teraz postanowiliśmy odwiedzić aż 9 szczecińskich szkół oraz przedszkoli. Jest to niemal 1000 dzieciaków, co napawa nas wielkim optymizmem. Motywował nas do tego także mecenat Miasta, bo przecież nie każde wydarzenie sportowe jest nim objęte. Jest to mały zaszczyt. Wioną miną nam już trzy lata, jak prowadzimy zajęcia w szkołach i przedszkolach. Jest to już mała tradycja i cieszymy się, że nasz projekt jest dofinansowywany z Miasta - dodaje bramkarz Futsal Szczecin.

- Nie tylko dzieci mają satysfakcję z treningów, Radek również ją ma - dodaje prezes Płuciennik. - Jak wszyscy, sam był kiedyś dzieckiem i wie, jak ważny jest sport w rozwoju i jak ważne są osoby, które w odpowiedni sposób są w stanie zachęcić dzieci do aktywności.