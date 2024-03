Jakub Piotrowski z największymi szansami na występ w meczu Walia - Polska

Co buduje jego notowania? Przede wszystkim regularna gra w klubie. Piotrowski (rocznik 1997) jest wychowankiem Chemika Bydgoszcz. Zimą 2015 r. ściągnęła go Pogoń i już w sezonie 2015/16 debiutował w ekstraklasie (z Legią). Regularnie zaczął grać w sezonie 2017/18, gdy Pogoń po fatalnej jesieni broniła się skutecznie przed spadkiem. Piotrowski grał dużo u Macieja Skorży oraz u Kosty Runjaica (29 występów, 3 gole). Po udanym sezonie postanowił odejść. Pogoń zarobiła ok. 2 mln euro sprzedając go do silnego KRC Genk. Tam grał jednak mało i dopiero przejście (latem 2022) do Łudogorca Razgrad był dobrym przełomem. W ekipie mistrza Bułgarii znów jest liderem środkowej strefy, a dobrą dyspozycję przekłada na występy w reprezentacji.