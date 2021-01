Jakie maseczki w Niemczech? Nie wszędzie użyjesz szmacianej. Nowe obostrzenia!

Jak podaje brandenburski portal MOZ.de, obostrzenia jakie obowiązują w tej chwili w Brandenburgii zostają przedłużone do 14 lutego. Ale jednocześnie pojawiły się nowe przepisy . Dotyczą one rodzaju maseczek jakie obowiązują w przestrzeni publicznej.

Co to oznacza dla Polaków pracujących w Niemczech, albo tam mieszkających, którzy codziennie przekraczają granicę z Niemcami? Na razie nic się dla nich nie zmienia jeśli chodzi o możliwość przekraczania granicy. Granice są otwarte, a nowe przepisy o rejestrowaniu swojego przyjazdu dotyczą tylko tych osób, które do Niemiec jadą na dłużej. Natomiast szczegółowe obostrzenia dotyczące przyjazdu do Niemiec z Polski obowiązują w każdym landzie (jest ich 16) inne. Warto sprawdzić je dokładnie przed wyjazdem.

Natomiast nowe przepisy związane z noszeniem maseczek medycznych lub ze specjalnymi filtrami obowiązują w większości niemieckich landów i dotyczą takich miejsc jak: