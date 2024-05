Jaka będzie pogoda w Szczecinie i nad morzem podczas weekendu?

- Dziś (piątek) na razie jest pochmurnie. To nie wróży pięknej pogody na weekend.

- Nie ma się czym martwić. Wkrótce się będzie wypogadzać. W Szczecinie dziś możemy się spodziewać nawet 20 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie chłodniej, bo tam termometry maja pokazywać jedynie od 12 do 14 stopni ciepła.

- I ta dość wysoka temperatura zostanie z nami na cały weekend?

- Niestety, aż tak różowo nie będzie. Jutro (sobota) z samego rana pokropi słaby deszcz. Po południu możemy się spodziewać wiecej przejaśnień i już nie powinno padać. A prognozowana temperatura dla Szczecina to 18 stopni C, nad morzem jutro będzie zaledwie 14 stopni C.

- Co nas czeka w niedzielę?

- Słońce.

- A temperatura?

- W Szczecinie termometry powinny pokazywać 20 stopni C, a nad morzem ma być 18 stopni C. Tak w ogóle to od niedzieli do środy powinno być w naszym regionie słonecznie, sucho i coraz cieplej. W poniedziałek już temperatura ma wynosić 21 stopni C w Szczecinie i 18 stopni C nad morzem. We wtorek i środę będzie jeszcze cieplej, bo w Szczecinie ma być 22 stopnie C, a nad morzem możemy się spodziewać temperatury w wysokości 19- 20 stopni C. Wiatr ma wiać z południowego wschodu i ze wchodu i będzie umiarkowany, tak od 3 do 5 w skali Beauforta. To będzie idealny wiatr dla żeglarzy, choć będą się zdarzały porywy do 40 km na godzinę. Nad morzem jednak może wiać mocniej tak do 60 kilometrów na godzinę.