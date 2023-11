Jak walczyć z wypaleniem zawodowym i dlaczego jest ono niebezpieczne także dla pracodawcy?

Wpływa na nasze życie osobiste

Definicja i etapy wypalenia zawodowego

- Bywa, że taki przedłużający się stan może doprowadzić do depresji, która może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego - zauważa Adriana Bąkała.

Jak rozpoznać stan wypalenia zawodowego?

Kluczowe jest rozpoznawanie wczesnych sygnałów wypalenia zawodowego. Mogą być to trudności ze snem, problemy z koncentracją oraz uczucie chronicznego zmęczenia. To chwila, w której niezbędne staje się podjęcie odpowiednich działań w kierunku regeneracji.

Quiet Quitting: Wycofywanie się z zaangażowania w pracę

„Quiet Quitting” to subtelne wycofywanie się z zaangażowania w pracę. Objawia się brakiem chęci podjęcia nowych wyzwań i ograniczaniem się do podstawowych obowiązków.

To zjawisko może mieć negatywny wpływ na efektywność pracy i atmosferę w zespole. Kiedy pracownik przestaje inicjować nowe pomysły, angażować się w projekty czy dążyć do samorozwoju, może to prowadzić do stagnacji.