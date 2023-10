IV liga piłkarska: Trzy ekipy uciekają reszcie stawki. Koszalin goni Rewal

Ścigające Wybrzeże Rewalskie ekipy z Koszalina, Bałtyk i Gwardia, wygrały swoje pojedynki bez straty gola. Bałtyk pokonał na wyjeździe Perłę URB Dygowo, Gwardia u siebie nie dała szansa Darłovii Darłowo (4:0). Znacznie trudniej miał lider z Rewala. Pierwsza połowa spotkania z MKS Szczecinek była dość wyrównana i dopiero w drugiej połowie sportowo i bramkowo ekipa Wybrzeża zaczęła odjeżdżać rywalom. Skończyło się na wyniku 6:3.

Okazję do uczestniczenia w wyścigu o awans nie wykorzystała Polski Cukier Kluczevia Stargard. Przy tak wyrównanej stawce zespołów, każda strata punktów może okazać się kluczowa. Może tak być przy okazji porażki Kluczevii na boisku Mechanika Bobolice (2:3). Druga porażka stargardzian w sezonie sprawiła, że tracą do lidera już siedem punktów, a do końca pierwszej rundy pozostały cztery kolejki.

Okazale w sobotę zaprezentowali się także zawodnicy Iskierka Mirand Szczecin. Pokonali na wyjeździe rezerwy Błękitnych 4:0, po dwóch golach Michała Kochanowskiego oraz trafieniach Dominika Grochowskiego i Konrada Daty.