Internauci bezlitośni dla Pogoni. Memy po meczu z belgijskim KAA Gent. "Gramy bez bramkarza" [MEMY]

Internet śmieje się z Pogoni Szczecin. Zobaczcie memy

Piłkarze Pogoni z pewnością zdawali sobie sprawę, że środowe spotkanie będzie znacznie trudniejsze niż potyczki z północnoirlandzkim Linfield. Nie przypuszczali jednak, że w pierwszej połowie otrzymają prawdziwą lekcję futbolu od belgijskiej drużyny.

Strzelanie rozpoczęło się przed upływem kwadransa, kiedy to Gift Orban wykorzystał złą interwencję Bartosza Klebaniuka. Następnie ten sam piłkarz lobem z dziesiątego metra podwyższył wynik meczu. Niestety, to nie był jednak koniec. Po kolejnym błędzie szczecińskiej defensywy gola na 3:0 strzelił Hugo Cuypers. Belg pozazdrościł koledze z ataku i tuż przed przerwą również strzelił swojego drugiego gola. Gent prowadziło 4:0. A Pogoń... nie oddała żadnego strzału na bramkę rywala.

Po przerwie wyglądało to trochę lepiej. Portowcy stworzyli sobie kilka sytuacji w pierwszych minutach, tyle że żadnej z nich nie wykorzystali. Znacznie lepiej w tym aspekcie prezentowali się zawodnicy z Gandawy i kiedy już mieli sytuację, to ją wykorzystali. Zrobił to Orban, który tym samym skompletował hat-tricka. Mecz zakończył się zwycięstwem Belgów 5:0.