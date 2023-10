Inauguracja nowego roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym [ZDJĘCIA]

- Dzisiaj 1432 studentów włączamy do społeczności naszego uniwersytetu - mówi rektor. - Służba życiu, integralnemu dobru człowieka potrzebującego trafnej diagnozy jest tym, co łączy zawody medyczne. Aby ona była adekwatna, wymaga rzetelnego wykształcenia oraz szacunku do godności człowieka - pacjenta. Drodzy studenci, stajecie przed poważnym zadaniem - misją zdobywania doświadczenia w dziedzinie nauk medycznych.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów I roku studiów w PUM i w Szkole Doktorskiej PUM. Po niej nastąpiło wręczenie nagród i odznaczeń.

Wykład inauguracyjny pt. „The Mystery of Cancer Initiation: Lessons from the Bladder Cancer Model” wygłosił prof. Bogdan Czerniak, doktor Honoris Causa PUM.

PUM prowadzi 214 kierunków studiów na 3 wydziałach, na których kształci się ponad 5, 5 tysiąca studentów.